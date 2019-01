Un grand homme, un bourgmestre dévoué pour ses citoyens, une personne immensément courageuse et obstinée à accomplir ses missions. Pascal Hoyaux nous a quittés ce lundi matin. Le bourgmestre socialiste de Manage s’est battu jusqu’au bout dans son combat contre la maladie. Mais cette fois, il n’a pas gagné… D’abord hospitalisé au CHU Tivoli de La Louvière depuis plus d’une semaine, il avait été transféré à l’institut Jules Bordet de Bruxelles le jeudi 24 janvier. Tout s’est alors enchaîné très rapidement, trop rapidement… Malgré les soins du Docteur Sideris et de son équipe, son état s’est aggravé soudainement. Les équipes médicales n’ont rien pu faire pour le sauver.

C’est en 2016 que le cancer s’était déclaré pour la première fois, au niveau de l’urètre. Plusieurs opérations ont été nécessaires pour retirer les multiples tumeurs. La dernière datait du printemps 2018. Et à chaque fois, il se battait de toutes ses forces en donnant des leçons de courage et de persévérance à tout le monde. Mais en décembre dernier , la mauvaise nouvelle tombait. Son cancer avait également atteint son foie. Pascal Hoyaux ne voulait cependant pas baisser les bras. C’était dans son tempérament. "C’est difficile. Mais je dois garder le moral pour ma famille", confiait-il au début du mois de janvier. "J’essaye d’être costaud mais c’est clair que c’est dur. J’ai besoin d’avoir des résultats positifs mais je ne lâcherai rien."

Des séances de chimiothérapie à raison d’une fois par semaine devaient d’ailleurs débuter ce jeudi 24 janvier. Mais le début du mois de janvier ne s’est pas déroulé comme espéré. En plus de douleurs physiques telles que l’arthrose qui s’étaient réveillées à cause de ses médicaments, il souffrait énormément à cause d’une infection. "Même si je suis en colère, triste, impuissante, il est l’homme le plus courageux que je connaisse", écrivait alors son épouse sur Facebook. Et malgré cela, il gardait la tête haute, comme toujours. Pour sa famille et aussi pour sa commune adorée. Même malade, il n’a jamais voulu renoncer à son poste de bourgmestre. "Garder une activité professionnelle me donne la motivation au quotidien d’aller de l’avant pour mes proches et ma commune", assurait-il. "Je dois simplement adapter mon rythme de travail en fonction de mes traitements. De plus, j’ai de la chance d’avoir un collège et un personnel communal assez souple et compétent. Si je n’y arrive plus physiquement, je prendrais tout de même des mesures."

Il savait que sa santé primait sur tout le reste mais il ne voulait causer aucun désagrément aux autres. "Pour ne pas créer de perturbations inutiles, je souhaite rester à la zone de secours jusqu’à la fin du mois de juin. À ce moment-là, tous les mandats seront renouvelés ", disait-il en tant que président de la zone de secours Hainaut-Centre, l’une de ses multiples casquettes de leader de troupe.

Sa maladie, il en parlait ouvertement et cassait directement le tabou lorsqu’il était question d’en discuter. Il n’a d’ailleurs jamais refusé la moindre interview, tant en presse écrite qu’en télévision, pour évoquer cette épreuve. Il le faisait par courage mais aussi pour son combat contre la cigarette. Conscient que la maladie s’est déclenchée à cause du tabac, Pascal Hoyaux tentait de pousser les fumeurs à laisser tomber leur paquet de cigarettes au profit de leur santé. Il aimait le répéter pour que cette cause soit entendue.

Un livre de condoléances destiné à la famille a été mis à la disposition de chacun dans le hall de l’Administration communale de Manage. Les drapeaux ont été placés en berne en signe de deuil. Il a également été décidé que le jour des obsèques, les services communaux, du CPAS et para-communaux seront fermés. Les informations complémentaires relatives aux funérailles et à ses modalités seront communiquées dès que possible, selon les souhaits de la famille.

La rédaction de la Dernière Heure présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.