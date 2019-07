La chanteuse Shy'm, auprès de qui Patrick Caise aura passé pratiquement 15 ans, lui a rendu un hommage émouvant.

"Merci d’avoir recueilli le petit oiseau fragile de 19 ans, puis de l’avoir accompagné jusqu’à la jeune femme que je suis devenue. Merci de m’avoir vue grandir toutes ces années avec autant de bienveillance, de tendresse, d’humanité et de professionnalisme (...) Y'a papa. Et après, y'a toi, mon PAT." Ces mots, ce sont ceux que la chanteuse Shy’m a adressé à son garde du corps, Patrick Caise, ce samedi sur son compte Instagram.

Après pratiquement 15 ans de bons et loyaux services, ce dernier a en effet décidé de tirer sa révérence et de se retirer du milieu de la sécurité. Non sans émotions. "J’ai 58 ans et je suis toujours physiquement en forme mais à l’instar d’un sportif, je préfère arrêter sur une victoire plutôt que sur une défaite. Je n’ai pas envie de faire l’année, la tournée, le concert de trop", explique-t-il.

© DR



Connu comme "le garde du corps des stars", le quinquagénaire s’est dit profondément touché par les mots de l’artiste qu’il surnommait amicalement "la patronne." "Nous en avions discuté, elle savait que j’arrêtais. Nos aux revoirs ont été très sympathiques, nous nous sommes promis de nous revoir en tant qu’amis. Je ne m’attendais pas du tout à un hommage sur les réseaux sociaux."

Et de confier : "Je ne l’ai vu que tardivement mais mon téléphone a chauffé. J’ai pris une claque en le lisant. Je suis humain, l’émotion est montée… J’ai eu les yeux rougis tout le week-end !" Au total, Patrick Caise a assuré une présence sur plus de 420 concerts en Belgique, aux côtés de Shy’m évidemment mais pas seulement. Matt Pokora, Christophe Maé, Pascal Obispo, Maurane ou encore Jamel et Jean-Claude Van Damme sont quelques personnalités qui ont profité de ses services.

Aujourd’hui, c’est une page qui se tourne. "J’ai commencé à travailler dans la sécurité en 1999. Ce n’est pas une décision qui a été facile à prendre mais comme toujours, quand je décide quelque chose, je m’y tiens. Je ne serai pas au chômage, j’ai encore de nombreux projets. Je vais probablement reprendre une carrière de chauffeur poids lourd jusqu’à ma retraite." Histoire de rester sur les routes…

"À titre plus personnel, j’ai aussi l’envie d’écrire un livre pour raconter mon parcours et quelques anecdotes, donner des conseils, expliquer ma façon de travailler,… Je pense aussi à faire préfacer le livre par un artiste, pourquoi pas Shy’m ? C’est quelque chose dont il faudra discuter mais ça me tenterait bien." Notons que si Patrick Caise repose l’oreillette, il entend malgré tout rester disponible pour sa boite High Security et ses (ex-)clients pour des conseils, la formation de recrues ou quelques coups pouce ponctuels.