Mobilisés depuis près d’un an pour faire face à la crise, le personnel soignant est sur les rotules. Et la situation ne devrait pas aller en s’améliorant : en Wallonie, quelque 3400 offres d’emploi dans le secteur des soins de santé sont comptabilisées. Nos hôpitaux peinent à dénicher les profils recherchés et l’image du métier – ou plutôt le manque de valorisation de ce dernier – ne suscitera probablement que peu de vocation.

La problématique est nationale. Mais nos hôpitaux ne sont pas épargnés par ce constat. Du côté du CHU Tivoli, on tente tant bien que mal de trouver l’équilibre. "Plusieurs engagements ont été possibles fin janvier, ce qui nous a permis de renforcer nos équipes même si dire que celles-ci sont complètes ne serait pas exact", explique Françoise Happart, directrice du département infirmier et paramédical.

Les prochains engagements de nouveaux infirmiers ne seront possibles qu’en juin, une fois les diplômes en poche. "Nous ne connaissons pas de problème structurel majeur, il s’agit davantage d’une problématique ponctuelle mais nous restons en difficulté par rapport à l’engagement de certains profils, notamment dans certains services. D’où notre volonté d’entretenir un partenariat fort et diversifié avec les écoles en assurant un encadrement performant des étudiants et la création d’un réseau de jobistes qui travaillent régulièrement les week-ends et pendant les congés, et qui sont susceptibles de postuler chez nous une fois le diplôme obtenu."

On l’aura compris, il faut se montrer créatifs et patients pour attirer les candidats. "La crise est à double-tranchant pour nous : elle a peut-être suscité des vocations mais elle a aussi certainement effrayé certains jeunes, qui ont pris conscience de la charge physique et psychique du travail. Allonger les études était en mal nécessaire : nous avons connu une promotion blanche mais la formation est meilleure. Cependant, pour pousser les jeunes à s’y engager, certaines choses doivent changer."

Un changement qui doit passer notamment par une revalorisation du métier, d’un point de vue salarial bien sûr, mais pas seulement. "Les normes d’encadrement doivent être revues afin de permettre des conditions de travail plus confortables", ajoute encore Françoise Happart. Du côté du groupe Jolimont, on confirme évidemment ces difficultés de recrutement, plus particulièrement dans certains services.

"C’est surtout vrai au niveau du bloc opératoire, des soins intensifs, des urgences,…", confirme Sophie De Norre, responsable de la communication. "On parvient à assurer nos missions avec nos équipes mais il est certain que pour les soulager, il faudrait pouvoir les renforcer." Quoi que l’on en dise, le secteur des soins de santé n’est pas épargné par une certaine concurrence, qui renforce ainsi les difficultés à dénicher la, ou plutôt les perles rares.