La nouvelle est accueillie avec enthousiasme dans la majorité des refuges et auprès des amis des animaux. Dès le 1er juillet prochain, il faudra montrer pattes blanches avant de pouvoir acheter ou adopter un animal en Wallonie. Il faudra en effet présenter un extrait du fichier central démontrant que l’on n’est pas déchu du permis de détention d’un animal. Un permis dont toute personne majeure dispose d’office mais qui peut être enlevé en cas de mauvais traitement, pour une période déterminée ou à vie.

Au sein de la SPA de La Louvière, on salue la mise en œuvre de cette mesure, instauré par le code wallon du bien-être animal depuis le 1er janvier 2019. "Nous attendions avec impatience sa mise en œuvre concrète", confirme Gaëtan Sgualdino, président du refuge. "Sur le terrain jusqu’ici, il était impossible de demander la présentation de tels documents, même lorsque l’on avait des doutes sur certains profils."

Les vendeurs, les refuges, les éleveurs pourront désormais vérifier la situation du candidat à l’achat ou à l’adoption avant d’aller plus loin dans les démarches. "C’est selon moi un vrai plus car le fait de devoir entreprendre des démarches administratives auprès de l’administration communale va drastiquement freiner les achats impulsifs. C’est notamment le cas dans les animaleries, où des parents seraient tentés de faire plaisir à leurs enfants en achetant un poisson rouge, un lapin, un hamster, simplement parce qu’ils passent devant des aquariums ou des cages en allant acheter des graines pour les poules."

Le raisonnement est identique au sein des refuges. "Cela nécessitera un tout petit peu plus de travail de notre côté mais on n’imagine pas ne pas profiter de ce principe. Pour nous, une adoption réalisée sur un coup de tête est de toute façon une mauvaise adoption. On souhaite éviter au maximum que nos adoptants cèdent devant un chaton, un chiot, sans prendre la mesure des responsabilités que cela implique sur le long terme."

Jusqu’à présent, le permis n’était contrôlé qu’a posteriori, en cas de problème ou lors d’un contrôle. "Pouvoir le contrôler en amont permettra d’identifier les personnes connues pour des faits de maltraitance et déjà sanctionnées, et donc d’éviter de leur confier à nouveau des animaux alors qu’ils ont fait l’objet de saisies." Bref, dans la Cité des Loups, le dispositif est perçu comme une véritable avancée en matière de bien-être animal. Reste donc à espérer que sa mise en œuvre se passe sans encombre.