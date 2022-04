Pierre-Marie Dufranne était une figure marquante à Braine-le-Comte. Né le 29 juillet 1946, il a été jeune conseiller communal durant plusieurs années dans l’opposition comme la majorité en tant que PSC et Intérêts Communaux. Il fut également Président de la section locale du cdH à Braine-le-Comte. Il s’en est finalement allé à l’âge de 75 ans.

"Membre actif du groupe Ensemble Braine-le-Comte et villages, ses conseils et ses expériences étaient sources précieuses d’inspiration, tant pour l’élaboration du programme électoral que la préparation des conseils communaux et CPAS", indique Yves Guévar, conseiller communal Ensemble. "Il savait rassembler les personnes et avait la culture du débat. Il a été le moteur de la fête dans la rue dans les années 80 (quartier rues des Postes et de l’Enseignement), prémisse à l’actuelle fête des voisins."

Outre conseiller communal et président de la section locale cdH, Pierre-Marie Dufranne était également président des habitations sociales de Braine-le-Comte avec de nombreux projets et un accroissement important du nombre de logements, jusqu’à la fusion régionale. Il a également été président du Pouvoir Organisateur des écoles libres Notre Dame et INDBE et président de la Fabrique d'Eglise de Braine-le-Comte.

Il a également œuvré au niveau régional en tant qu’Inspecteur Général, Commissaire du Gouvernement Société wallonne du Logement et attaché de cabinet du Ministre André Antoine. Il a aussi été un moteur de développement à Braine-le-Comte, à la chasse aux subsides pour le développement sportif (hall des sports champ de la lune, balad’arena du club de basket, …) et l’aide financière aux clubs.

"Amateur de musique classique, il a facilité l’organisation de l’été musical de Mme Potvin. Son dernier dossier, avant que la maladie ne l’emporte, était la restauration du coq et son retour au sommet du clocher de l’église St Géry. Dans les discours et les mercis lancés le jour J il n’a pas été oublié même si physiquement il ne pouvait être présent. Cela a sans doute été pour lui une joie interne pour terminer une vie au service des autres. Notre conseiller Guy De Smet prépare une lecture lors des funérailles", conclut Yves Guévar.

Les funérailles, suivies de l’inhumation de Pierre-Marie Dufranne auront lieu le mercredi 20 avril à 11 h au sein de l’église Saint-Géry de Braine-le-Comte. Les condoléances pourront être présentées à la famille un quart d’heure avant mais également ce mardi 19 avril de 18 à 19 h 30 au funérarium des Funérailles Brainoises.