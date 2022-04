Cela va bouger ce mercredi 20 avril à l’occasion du conseil de Police de la Haute Senne. Un nouveau conseiller va en effet être installé pour représenter la commune d’Ecaussinnes. Ce n’est autre que Pierre Rompato, également conseiller communal ENSEMBLE à Ecaussinnes, qui remplacera Sébastien Deschamps. Ce dernier avait présenté sa démission afin de laisser sa place à son ami de longue date.

La zone de police de la Haute Senne se réunira pour la première fois de l’année ce mercredi 20 avril à la maison du tourisme d’Ecaussinnes afin de lui attribuer ses nouvelles fonctions. D’autres points seront ensuite traités à l’ordre du jour à partir de 19 h 30.

"Je suis au Conseil de police depuis neuf ans et Pierre Rompato, qui est dans notre groupe, m’a dit qu’il aimerait savoir comment cela se passait et acquérir une compétence supplémentaire", explique Sébastien Deschamps, chef de file du groupe Ensemble. "Pierre Rompato est au Conseil communal depuis 15 ans chez nous et donc je lui ai dit qu’il n’y avait pas de problème que je lui cède la place. Pierre est un vieux copain, on a fait les scouts ensemble, on se connait depuis l’âge de 8 ans. J’ai demandé au groupe s’ils étaient d’accord que Pierre reprenne mon mandat à la zone de police. Nous travaillerons vraiment en collaboration pour faire remonter les soucis en matière de sécurité qu’il peut se passer dans notre commune".

Pour rappel, le conseil de Police est composé des quatre bourgmestres de la zone de la Haute Senne, à savoir ceux d’Ecaussinnes, Braine-le-Comte, Soignies et Le Roeulx. 19 conseillers issus des conseils communaux y sont également présents. Pierre Rompato fera désormais partie de la liste après son installation mercredi. Enfin, le Chef de Corps de la zone de Police fait également partie du conseil de Police tout comme le secrétaire de la zone. La Présidente de ce conseil n’est autre que Fabienne Winckel, également bourgmestre de Soignies.

Les conseils de Police possèdent plusieurs attributions. Ils se chargent de déterminer le cadre du personnel, de déclarer des emplois vacants, de désigner des comptables spéciaux, de voter le budget, les comptes annuels et les modifications budgétaires, d’adopter des marchés de travaux, de fournitures et de services et enfin, ils s’occupent de la nomination du personnel.