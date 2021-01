Des travaux pour un montant de 10 000 euros ont débuté dans le Piéton.

Paradoxalement, le Piéton n'est pas le nom donné à une rue ou un chemin de randonnée mais bien celui d'un cours d'eau. Un ruisseau affluent de la Sambre et qui arrose les villages de six communes : Chapelle-lez-Herlaimont, Anderlues, Fontaine-l'Évêque, Courcelles, Pont-à-Celles et Charleroi. Ce même cours d'eau qui a donné son nom au village de Piéton. C'est précisément-là qu'il pose des problèmes aux riverains.

(...)