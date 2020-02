Dès ce lundi, la rue Clément Anskens et la rue Marchand Père & Fils vont changer de visage. D'importants travaux d'égouttage et de réfection de voirie vont être entrepris avec notamment pour objectif de réduire l’impact des inondations en installant d'importantes canalisations qui recolteront les eaux de pluie. Cette rue étant en pente, de problèmes de ruissellement sont régulièrement observés. De même, une station de récupération de l'eau sera construite en aval.

La rue Anskens, un axe important d'entrée et de sortie du village vers et en venant de Chapelle-lez-Herlaimont sera donc inaccessible durant plusieurs semaines : au minimum 30 jours ouvrables, soit à la fin du mois de mars, si les conditions météorologiques sont favorables. Une déviation sera donc installée ce lundi matin via la route N59 pour entrer et sortir de Piéton.

Dès que ce chantier sera achevé, c'est la rue Marchand Père & Fils qui sera attaquée par les pelleteuses durant une trentaine de jours ouvrables également. La fin de ces différentes manoeuvres est espérée pour le mois de mai ou le mois de juin. Le budget des deux chantiers est estimé à environ 750 000 euros.