Il fait son grand retour. Fort de la réussite des quatre premières éditions , dont la dernière a rassemblé plus de 3500 personnes, le centre culturel d'Herlaimont propose une journée qui met l'accent sur les arts et la culture dans toute leur diversité. La cinquième édition de Place en Scène débutera le vendredi 10 septembre dès 18h avec trois concerts de groupes de la région du Centre avec Road 59, Dopamine et Lucky Hodjo.

Dès le samedi vers 13h30, la place de l’Hôtel de Ville accueillera différentes animations pour le plus grand plaisir des visiteurs. Ces derniers auront la canche de découvrir des spectacles d’art de rue professionnels, des spectacles d’associations culturelles sur le chant, le théâtre ou encore l’art de rue. Le nouveau centre culturel sera lui inauguré ce samedi également.

D’autres spectacles comme celui de pyrotechnique de la Cie les Enfants du Feu impressionneront les visiteurs. Les enfants ne seront évidemment pas oubliés avec la présence de châteaux gonflables. Des stands associatifs participatifs sont également prévus avec des jeux d’échecs géants, la fonderie d'art et murder party. La journée se clôturera par un spectacle moderne mélangeant art de feu et technologie LED, puis par un concert de GolmanMania.

"Nous proposons aux associations culturelles de Chapelle-Lez-Herlaimont de se mettre en avant par le biais d'un stand et d'interventions scéniques", explique le centre culturel chapellois. "L’objectif est de susciter la rencontre entre les acteurs culturels et les citoyens, de permettre aux associations d’occuper l’espace public (place de l’Hôtel de Ville), de susciter la participation active et créative à la vie culturelle via divers moyens d’expression artistique."

Étant donné la volonté du centre culturel de proposer une journée accessible à tous, l'entièreté des activités proposées sera gratuite. Les Chapellois pourront donc profiter pleinement de ces deux jours sous le signe de la culture.