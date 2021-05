Depuis plus d’un an maintenant, la Ville de Binche enchaîne les aides pour son commerce local. Après le lancement d’une prime allant jusqu’à 3 000 euros, le succès de l’opération Binchèqueet la création d’une ligne téléphonique entre autres, les autorités binchoises renouvellent leur plan-terrasse, avec l’autorisation de leur réouverture. Mais cette fois, la Ville va encore plus loin. "L’année dernière, l’opération avait été un succès, malgré le nombre restreint de personnes autorisées sur les terrasses", explique Laurent Devin, le bourgmestre. "On a souhaité être au rendez-vous cette année. Un tout nouveau dispositif a été pensé pour ce 8 mai, on est prêt !"

L’un des axes principaux de ce plan est la Grand Place. Dès ce week-end, la place bien connue des touristes sera désormais réservée uniquement aux piétons. "C’était déjà le cas le samedi matin avec le marché, le stationnement et le passage de voitures y étaient interdits", précise Laurent Devin. "Maintenant, tous les week-ends, nous libérons l’espace en l’offrant à nos commerçants et leur terrasse. De cette manière, ils pourront arriver à cette limite de 50 personnes. 1m50 entre chaque table de 4, il faut de la place !" Le reste de la semaine, y compris le vendredi, c’est le dispositif habituel qui sera d’application.

Et le plan-terrasse ne se limite pas au centre de Binche. Au Square Darbaix, prisé par les touristes pour son histoire et sa localisation face à la gare, un espace-terrasse est également prévu. Quant à l’avenue Charles Deliège, entre le feu rouge et la rue Notre Dame, un couloir sera spécialement créé pour le passage des citoyens. "C’est une zone de déchargement et de chargement pour les camions", poursuit Laurent Devin. "Ce couloir sera accessible aux camions pendant certaines heures délimitées. Le reste du temps, y compris en semaine, il sera réservé aux citoyens, qui profiteront plus paisiblement des terrasses. Avant, nous devions slalomer entre les terrasses. Ici, l’objectif est d’offrir un environnement plus plaisant pour boire un verre, comme on aime le faire à Binche."

Un programme d’animations a également été imaginé. Le premier dimanche de chaque mois, une activité pour les enfants sera mise en place, alors que le troisième dimanche du mois, un groupe de jazz animera les terrasses. "Nous invitons les artistes binchois à proposer leur service, de montrer leur art", ajoute le bourgmestre. "Nous ne voulons pas de rassemblements, mais juste permettre au secteur de s’exprimer dans l’espace public."

La Ville fixe également un rendez-vous ce mercredi à ses citoyens. Une surprise décorée sur la Grand Place attend les Binchois, et les curieux. "C’est une première pour la ville de Binche. Elle sera à la disposition de tous. Un photographe professionnel sera présent le week-end prochain pour tirer le portrait des visiteurs." Le programme est chargé pour les prochaines semaines à Binche. Le rendez-vous est fixé au 8 mai.