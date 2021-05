Le dossier a pris du temps, mais il est enfin prêt pour ce week-end. Le samedi 8 mai lance la réouverture des terrasses en Belgique. Depuis le codeco, les communes et Villes se démènent pour trouver des solutions à leurs commerçants. À Braine-le-Comte, cela fait plusieurs semaines que la Ville est sur l’affaire. "Des restaurateurs et cafetiers ont changé d’avis selon les jours, notamment à cause de la météo", explique le bourgmestre, Maxime Daye. "Certains hésitaient à ouvrir une terrasse ou pas, et donc les plans ont plusieurs fois été modifiés. Grâce à la réactivité de l’agence de développement local, les services des travaux, de la mobilité, de la police, du collaborateur PLANU et au collège, les Brainois seront bien là qu’importe la météo."

La Ville prend, en effet, en charge la location de tonnelles et de tentes pagode pour couvrir les terrasses. Dès ce vendredi, la rue Grand Place sera d’ailleurs fermée pour permettre l’installation par les services communaux. "Le parking de la Grand Place, et même le kiosque, servira à agrandir les terrasses", poursuit Maxime Daye. "La rue qui longe la Grand Placesera elle totalement interdite à la circulation dès ce vendredi, pour les semaines à venir. Les terrasses seront adaptées aux volontés de chaque commerçant, qui parfois ne préfèrent pas en avoir une trop grande à cause d’un manque de personnel."

Un même dispositif sera également d’application à la Place Branquart, en face de la gare. Les cafés qui longent cette route auront droit à une terrasse, comme la friterie de la gare qui n’en disposait pas. "La voirie sera coupée en deux pour permettre un sens de circulation optimal pour respecter les mesures sanitaires", ajoute le bourgmestre.

Au total, ce sont 20 000 euros qui ont été investis par la Ville. "Nous avons débloqué un tel budget pour permettre une location jusque juillet", déclare Maxime Daye. "Et cela concerne tous les villages, pas uniquement le centre de Braine-le-Comte. L’objectif était de pouvoir les aider au maximum, pour être prêt à recevoir un maximum de personnes autorisées." Un affichage sera placé pour rappeler les règles sanitaires sur les différentes terrasses.

Ce vendredi, la Ville publiera la liste de la vingtaine de restaurants et de cafetiers qui disposeront d’une terrasse dès ce 8 mai. Tous n’ouvriront pas, c’est pourquoi les autorités ont également prévu de communiquer sur les commerces restant en take-away. Les restaurateurs et cafetiers de Brainepourront donc compter sur la présence des citoyens pour cette réouverture partielle.