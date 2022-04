Du 19 au 22 avril 2022, le 2ème Bataillon de Commandos organise l’exercice "NEMESIS" dans les régions de Chièvres, Tournai, Binche, Nivelles et Morlanwelz. L’objectif étant d'entraîner les troupes à exécuter des opérations à caractère spécial sur divers objectifs en terrain civil.

Environ 250 commandos du 2ème Bn de Commandos effectueront, en ce sens, des sauts en parachute et des atterrissages d’assaut afin de s’entraîner aux insertions. Les nouveaux avions A400M et des hélicoptères NH90/A109 fourniront l’appui aérien nécessaire et des zodiacs motorisés seront utilisés pour diverses insertions amphibies.

L’Armée de Terre française participera également à l’exercice. Un détachement du 8ème Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine viendra renforcer le 2ème Bataillon de Commandos. Ce partage d’expérience avec l’Armée de Terre française permettra de développer et pérenniser encore davantage l’interopérabilité avec les unités militaires européennes.

Le 20 avril, une démonstration dynamique aura lieu en présence de la ministre de la Défense à Tournai. Hélicoptère, fast rope, détection d’explosifs à l’aide d’un chien pisteur, zodiacs, raid et actions directes sont prévus. A Estinnes, des sauts en parachute et la préparation de la mission du 22 avril à Binche aura lieu tout comme à Nivelles.

Le 22 avril, l’extraction du bourgmestre de Nivelles via hélicoptère est prévu depuis l’hôtel de ville de Nivelles. A Binche, raid, extraction et recherche de renseignements animeront la journée.