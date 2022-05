Les communes de La Louvière et Binche sont particulièrement touchées.

Depuis hier, le beau ciel bleu de ces derniers jours a fait place à d’importants intempéries. Alors que beaucoup étaient épargnés hier, la situation est tout autre aujourd'hui, notamment dans la région du Centre, où les pompiers multiplient les interventions. Suite aux fortes précipitations, tombées aux alentours de 12h00, la Zone de secours Hainaut Centre a en effet réceptionné plus de 40 demandes d'interventions pompiers.

"Ce sont nos postes de secours de La Louvière et de Binche qui sont le plus sollicités", indique la Zone de Secours Hainaut-Centre. "Les motifs d'appels sont liés aux dégâts des eaux. Nous intervenons notamment pour des caves inondées, avaloirs bouchés, boues sur la voie publique, branches sur la voie publique ou encore sur la E42 et la A501, ... Pour le reste de nos communes, la situation est plutôt calme."

A en croire les prévisions météorologiques, le plus dur semble passé pour la région du Centre. Les experts recommandent tout de même de limiter les déplacements en cette journée pluvieuse.