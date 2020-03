Plus de 50 appels sont passés chaque jour au numéro communal de crise.

C'est depuis la salle du collège communal que trois employés de l'administration communale de Braine-le-Comte, parfois épaulés par le directeur général et le bourgmestre en personne, prennent les appels téléphoniques des citoyens. "Mais toujours en gardant nos distances et en désinfectant régulièrement le matériel", sourit le bourgmestre Maxime Daye. Depuis le début de la semaine, un numéro communal gratuit a en effet été mis en place : le 0800 1 7090.

Chaque jour, ce sont plus de 50 appels qui sont réceptionnés dans les horaires d'ouverture de la ligne : de 9h à 12h et de 13h à 16h. "Il y a trois types d'appels", explique Maxime Daye. "D'abord, des gens qui téléphonent simplement pour savoir ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Pour d'autres, il s'agit de demandes pour obtenir des documents officiels de la commune. Et puis tous les autres appels viennent de personnes isolées ou issues du milieu médical qui n'ont plus le temps de s'occuper d'eux-mêmes."

La mise en place de ce numéro d'urgence gratuit a d'ailleurs été décidée pour subvenir aux besoins de cette troisième catégorie de personnes. "Pour les aider, nous avons par exemple mis sur pied un système d'aide pour faire les courses. Une fois l'appel reçu, un travailleur social se charge d'analyser la situation, de discuter avec la personne. Et si on se rend compte que cette personne est vraiment isolée, on va nous même faire les courses pour elle."

Il a d'ailleurs été convenu avec certaines grandes surfaces brainoises de faire passer les travailleurs sociaux en priorité. "Les gens peuvent fournir leur liste de course puis nos équipes se charge d'aller tout acheter et d'ensuite les ramener à leur domicile. La facturation se fera par la suite. L'objectif étant de les aider mais aussi de les rassurer."

En parallèle, le Rotary de Braine-le-Comte a proposé son aide pour également accomplir cette tâche tandis que d'autres initiatives bénévoles sont proposées par les citoyens. "De son côté, le CPAS est prêt à proposer des colis alimentaires de première nécessité", poursuit Maxime Daye. "Ce sera utilisé en cas de besoin mais nous espérons évidemment ne pas devoir arriver à ce scénario."

> Le numéro d’urgence gratuit à disposition des habitants de Braine-le-Comte de 9h à 12h et de 13h à 16h, du lundi au vendredi : 0800 – 1 – 7090.