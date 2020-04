Plusieurs décès sont malheureusement à déplorer.

Dans la Cité des Loups, on dénombre une dizaine de maisons de repos dont deux sont gérées par le CPAS : le Laetare et les Aubépines. Si la situation est globalement sous contrôle dans le premier cité, elle est en revanche plus inquiétante au sein du second. Et ce, malgré les nombreuses mesures de précaution, le respect des règles et le dévouement de l'ensemble des travailleurs.

La centaine de résidents ainsi que les 75 membres du personnel ont été testés prioritairement la semaine dernière car plusieurs cas suspects s'étaient déclarés. Et le bilan est très lourd. Une quinzaine de travailleurs et surtout plus de 50% des résidents étaient porteurs du Covid-19 au moment du dépistage. Ajoutons à cela plusieurs hospitalisations et, malheureusement, une dizaine de décès en un mois.

"On ne peut toutefois pas affirmer si ces décès sont tous liés au Covid-19", tempère Nicolas Godin, président du CPAS. "Nous attendons des résultats et des confirmations. On nous a par exemple répondu qu'une personne décédée était porteuse du Covid mais sans pouvoir affirmer si c'est le Covid ou un autre problème de santé déjà présent qui l'a tuée."

"75% des résidents positifs étaient asymptomatiques"

Inutile de préciser qu'en l'absence d'un dépistage plus rapide, la situation est devenue très compliquée à l'intérieur des murs des Aubépines. "Certains avaient auparavant été placés en isolement à titre préventif. Les autres semblaient en bonne santé mais il s'est avéré par la suite, une fois les tests effectués, que beaucoup d'entre eux étaient en réalité porteurs du virus sans présenter de symptôme. Environ 75% des résidents positifs étaient asymptomatiques."

En plus d'être isolés dans une aile de la maison de repos, ces cas positifs asymptomatiques sont placés sous surveillance accrue. "Nous verrons beaucoup plus clair dans quelques jours lorsque ce délai sera passé. Nous pourrons alors avoir une vue plus objective de la situation et des impacts réels. Il faudrait aussi que de nouveaux tests soient effectués. Avoir une photo instantanée lorsque les tests ont été faits, c'est bien. Mais il faut que cette photo soit répétée régulièrement pour s'assurer que la situation est contrôlée."

Sans surprise, le CPAS louviérois a pris la décision de poursuivre la suspension de visites, au sein des Aubépines comme au Laetare, jusqu’à nouvel ordre. "Pour les familles, nous avons mis en place différents moyens de communication : téléphones, tablettes, etc. Nous prenons nous-mêmes contact avec les familles presque tous les jours. J'en profite pour réaffirmer mon total soutien à l'ensemble du personnel qui fait preuve d'énormément de bravoure malgré la situation."