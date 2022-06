Outre les gros projets du domaine Boël, de redynamisation du quartier du Bois du Luc et de centralisation d’activités sportives au sein de l’ancienne zone industrielle CCC, la Ville de La Louvière a introduit de nombreux autres projets en réponse à l’appel à projets FEDER. S’ils sont retenus, ils pourront contribuer grandement au projet L.LO 2050 mais également au développement de l’aspect touristique de la Cité des Loups. Au total, un budget de plus de 62 millions d’euros est sollicité. Un montant à la hauteur des ambitions de la Ville et de son bourgmestre, Jacques Gobert, qui espère que tous ses dossiers seront retenus.

L’appel à projets FEDER contient cinq champs d’action qui correspondent pour la majeure partie aux ambitions du projet L.LO 2050 de La Louvière. On retrouve ainsi l’ambition de voir une Wallonie plus compétitive et intelligente, plus verte, plus connectée notamment au niveau de la mobilité, plus sociale et plus proche du citoyen.

Dans cette optique de répondre aux priorités de la Wallonie et de son projet L.LO 2050, la Ville de La Louvière vise dans un premier temps la rénovation énergétique de ses bâtiments en vue de réduire ses émissions carbone. La centralisation de plusieurs activités sportives au sein de l’ancien site industriel CCC pour 32 millions d’euros est le projet le plus conséquent en la matière. Il est accompagné de la rénovation énergétique de l’ancien Hospice, de l’ancien hôpital, de la salle des fêtes du Bois du Luc, du centre culturel et sportif Saint-Julien ainsi que celle de la crèche "Les petits loups" et du bâtiment administratif C’est Central. Le montant total de ces rénovations dépasserait les 11 millions d’euros s’ils sont retenus. Les subsides prendraient en charge 90% de ces coûts.

Le développement cyclable est également au cœur des projets introduits dans le cadre de l’appel à projets FEDER. "Notre objectif est d’inciter les citoyens à utiliser leur vélo au quotidien. Pour ce faire, nous allons préconiser le développement d’une politique cyclable intégrée tout en mettant en place des mesures qui découragent l’utilisation de la voiture", indique Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière. Plusieurs connexions cyclables pourraient donc voir le jour. Elles relieraient, à terme, le quartier du Bois du Luc au centre-ville de La Louvière et aux étangs de Strépy. Une connexion cyclable s’appuierait également sur la vallée de la Haine. Le dernier aménagement cyclable devrait relier le centre-ville de La Louvière au canal du centre historique.

Le CPAS de La Louvière entend également répondre à un appel à projets européen : le FSE+ qui permettrait de mettre en place sept projets majeurs. Le premier, portant le nom "Impulsion" vise l’accompagnement des bénéficiaires du CPAS dans le processus d’insertion en vue d’intégrer durablement le marché de l’emploi. Le second, le projet "Déclic" est intimement lié au premier. Il permettra aux bénéficiaires du CPAS de bénéficier d’un suivi régulier et de modules de formation tout en étant accompagnés dans l’élaboration de leurs projets professionnels et personnels.

Le projet "Bien-être" abordera quant à lui la santé mentale des bénéficiaires du CPAS, le projet "Miriam" poursuivra le projet du même nom lancé en 2020, le projet "T’Event" développera leurs compétences en matière de spectacles et d’activités culturelles, le projet "Revalo" permettra de développer une filière de formation vers le métier de valoriste et enfin, le projet "Territoire Zéro Chômeurs" visera, comme son nom l’indique, le développement d’un territoire sans chômeur grâce notamment à la création d’emplois locaux.