Promouvoir nos arbres, développer un maillage vert de qualité ou encore soutenir la filière horticole, les objectifs de la Semaine de l’Arbre sont multiples. Et la commune d'Estinnes y prend part, notamment avec la distribution d'arbres fruitiers.

Les 28 et 29 novembre, pour le week-end de la Sainte-Catherine durant lequel tout bois prend racine selon le dicton bien connu, la commune distribuera des plants d'arbres fruitiers aux citoyens qui le désirent. Et pas n'importe quels plants! L'opération est menée en partenariat avec le Centre wallon de Recherches agronomique (CRA-W) qui travaille depuis plus de 30 ans sur la revalorisation des anciennes variétés fruitières de nos régions. "Ces travaux ont abouti à la création d’une gamme innovante d’anciennes variétés vendues sous la charte Certifruit. Ce label garantit l’identité et la traçabilité de chaque arbre ainsi qu’une production locale par un artisan greffeur", précise la commune d'Estinnes.

Charmes, pommiers, poiriers, noisetiers ou encore framboisiers pour ne citer qu'eux… Au total, plus de 700 plants seront distribués le week-end prochain. Envie d'en profiter? Le formulaire disponible sur le site Internet de la commune d'Estinnes doit être renvoyé avant le 26 novembre. Les demandes seront traitées dans l’ordre de leur envoi au service et dans la limite des stocks disponibles, à raison d'un arbre par ménage. Précision enfin que la distribution se fera à domicile.