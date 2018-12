Plusieurs refuges ont été contactés pour prendre en charge les animaux

Pas de répit pour les refuges, pas même en cette fin d'année. Le Rêve d'Aby, le refuge des Collines, Animaux en Péril et la SPA de La Louvière ont une nouvelle fois collaboré et poussé leurs murs pour accueillir les animaux issus d'une saisie, opérée du côté de Trivières. Ordonnée par le bourgmestre de La Louvière, elle a donné lieu à la prise en charge d'un cochon vietnamien, de deux boucs, d'une chèvre et de deux chiens.

Désormais répartis entre les différentes associations, ceux-ci pourront se remettre sur pied après avoir vécu dans des conditions pour le moins inadaptées. « Initialement, nous étions appelés pour deux chiens errants, libérés sur la voie publique par le fils d'un ancien éleveur. C'était maladroit mais c'était sa façon de réagir… C'est une fois sur place que nous avons pris conscience de la situation », explique Gaëtan Sgualdino, président de la SPA louviéroise.

« Les accès étaient rendus difficiles par les innombrables objets et déchets accumulés durant plusieurs années. Au milieu de ce capharnaüm, nous avons découvert deux boucs et une chèvre entravés, et, derrière une épave de voiture, un cochon qui était plus ou moins en liberté mais dont les ongles n'avaient plus été coupés depuis de longues années. Il ne savait pratiquement plus se déplacer », ajoute Sophie Locatelli, présidente du Rêve d'Aby.

© DR



Si les animaux étaient correctement nourris, les conditions de vie étaient loin d'être idéales. « Nous avons constaté une gale généralisée sur l'un des animaux. Leur était psychologique n'est pas des meilleurs, ils n'ont jamais rien connu d'autre, ils vivaient dans le noir, sans refuge et soumis aux courants d'air dans un vieux hangar. » Les chiens, un berger malinois et un berger allemand, ont quant à eux toujours vécu entravés, si bien que plus aucuns poils ne poussent au niveau du cou.

© DR



D'abord opposé à la saisie, le propriétaire a finalement obtempéré. « Je pense que pour lui, c'est finalement un soulagement. Il était dépassé par la situation et ne semblait pas se rendre compte que nourrir les animaux ne suffit clairement pas... » Seul un taureau âgé d'une quinzaine d'années a été laissé sur place. « Contrairement aux autres bêtes, il vivait dans des conditions acceptables, même si quelques aménagements sont nécessaires. L'éleveur dispose des infrastructures adaptées et y était très attaché », commente encore Gaëtan Sgualdino.

Aujourd'hui, les animaux font l'objet d'une attention particulière mais tous s'en sortiront grâce à la collaboration entre refuges et aux soins qui leur seront désormais apportés.