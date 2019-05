Ces dernières semaines, plusieurs chats ont été victimes de pièges dans la région de La Louvière et Binche. "L'utilisation de ces pièges est révoltante", réagit la SPA de La Louvière. "Ces pièges à mâchoires sont illégaux. Il est strictement interdit de les utiliser en Belgique depuis longtemps déjà. Ils infligent aux animaux d’atroces souffrances. Ces faits rapprochés nous inquiètent fortement."

Deux cas viennent de leur être rapportés. Le premier est celui de Roxy, à Binche. "Il est resté coincé pendant de long jours, voir plus d'une semaine pour avoir une patte dans un tel état. De sa patte, il ne restait que l'os, à nu, coincé dans le piège. Le haut de la patte était mangé par des vers. Il a du souffrir atrocement avant d'être retrouvé. Il sera opéré ce mercredi dans une clinique de Bruxelles pour, sans doute, amputer le membre atteint. Malgré ses blessures impressionnantes, il se porte bien."

© DR



Coli a connu un sort similaire à Besonrieux ce mardi matin. "Mais ce gros matou a eu la chance de passer la barrière du jardin où il s'est fait prendre ce qui lui a permis d'être remarqué rapidement par une institutrice de l'école primaire à proximité. Le vétérinaire a pu intervenir en urgence avec les pompiers de La Louvière et donner les premiers soins au chat une fois sa patte délivrée. Il a été endormi afin de nettoyer la plaie parfaitement. Il faut encore attendre avant de savoir si les tendons et les nerfs ont été atteints et s'il pourra remarcher correctement."

Dans le cas de Besonrieux, les personnes qui ont posé le piège ont été identifiées. Elles seront entendues par la police prochainement. "Nous sommes à présent à la recherche d'informations concernant le piège retrouvé à Binche", signale la SPA. "De même, ni Roxy, ni Coli ne sont porteur de puce et leur propriétaire n'a pas été retrouvé. Si personne ne se manifeste, ils seront proposés à l'adoption dès qu'ils se seront rétabli."