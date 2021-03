C'est une excellente nouvelle pour la région du Centre, et plus largement pour la Wallonie. Plusieurs communes pilotes ont été sélectionnées pour recevoir un subside dans le cadre du projet Wallonie Cyclable. Dans le Centre, elles sont au nombre de sept : Estinnes, Le Roeulx, Braine-le-Comte, Soignies, La Louvière, Binche et Seneffe. Un bon ratio, si l'on compare à la situation de la région Mons-Borinage, où seulement trois communes ont été sélectionnées.