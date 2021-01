Un appel à la prudence est lancé ce mercredi par la police locale de La Louvière. En effet, plusieurs escroqueries ou tentatives d’escroqueries lui ont été signalées ces derniers jours. Les motifs sont multiples et variés : office de pensions, paiement d’une prime liée à la covid-19, remboursement bancaire ou encore achat en ligne avec utilisation d’une plateforme de livraison. Les escrocs ne sont visiblement pas à court d’idées pour convaincre leurs victimes.

"Nous vous rappelons qu’il ne faut jamais donner ses coordonnées bancaires par téléphone et surtout qu’il ne faut jamais procéder à des opérations bancaires via des applications ou des lecteurs mobiles (digipass ou autres) par téléphone", précise la police locale. "On ne le répétera jamais assez : sensibilisez vos aînés ou les personnes plus vulnérables. Si une proposition est trop belle pour être vraie… C’est qu’elle n’est pas vraie."