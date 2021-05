Les courriers ont été envoyés aux habitants. Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, lancera dès ce 1er juin plusieurs chantiers sur les voies entre Soignies et Braine-le-Comte. Afin de garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers de la route, la société renouvelle les supports sur lesquels sont posés les rails. Une rénovation de plusieurs passages à niveau est également au programme.

Durant un mois complet, les équipes travailleront principalement de jour, sauf du mercredi 2 juin au dimanche 6 juin, du 16 juin au 18 juin et enfin, du samedi 26 juin au dimanche 27 juin. Ce planning est évidemment indicatif. Il reste modulable selon l’avancement des travaux réalisés.

Concrètement, plusieurs passages à niveau seront fermés graduellement. Celui situé au Chemin de Nivelles, sera interdit à tous les usagers, y compris pétions et cyclistes à deux reprises : entre le 3 juin 22h au 7 juin à 6h et entre le 25 juin au lundi aux mêmes heures. Quant au passage n°64 du Chemin du Pendu, il sera fermé du 2 juin 22h au 2 juillet à 6h. Il est toutefois à noter que la traversée par les piétons et cyclistes sera autorisée dès le 7 juin jusqu’à la fin du chantier. Par contre, le chemin sera lui interdit dès le 4 juin, jusqu’au 7 juin, au passage à niveau de la ruelle à Pots.

Les communes préviennent que des nuisances sont évidemment à prévoir lors de ces chantiers, comme les bruits et les vibrations suite à l’usage d’engins et machines de chantier ainsi que l’éclairage artificiel durant les travaux de nuit. Les habitants des rues à proximité verront également le charroi de camions. Des panneaux de déviation seront eux mis en place pour indiquer le chemin à suivre. Ils sont à découvrir sur le site de la Ville de Braine-le-Comte.

D’autres informations concernant ces travaux sont disponibles en contactant Infrabel, via le numéro 02/525.22.11, ou l’adresse mail contact@infrabel.be.