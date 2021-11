La police de l'environnement et les services communaux tentent de déterminer l'origine de la pollution.

Ce jeudi, une pollution significative de la Sennette a été constatée à proximité de la rue Lefort, a annoncé la Commune d'Ecaussinnes.Elle se caractérise par une présence importante de mousse sur le cours d'eau. Alerté par des riverains, le service environnement de la commune s'est rendu sur place et n'a pu que constater l'ampleur inédite de la pollution.

"Celle-ci s'étend sur plusieurs kilomètres et à chaque point de remous, cela crée beaucoup de volume de mousse, explique l'échevin en charge de l'environnement Arnaud Guérard. On a pu constater des pollutions de ce type par le passé, mais jamais dans de telles proportions".

Le département de la Police et des Contrôles (Police de l'Environnement) est également présent. "Son premier but est d'identifier la source de la pollution pour pouvoir la stopper. Le deuxième est de prendre des mesures de prévention pour protéger le cours d'eau et le troisième est de retrouver le ou les contrevenants. A ce stade, ils procèdent à des relevés pour identifier la source de la contamination."

Toutes les options sont encore ouvertes, même si vu les volumes de mousse, "on s'attend à des quantités significatives de produits polluants impliquant une entité autre qu'un simple particulier." Quoiqu'il en soit, tout sera mis en œuvre pour retrouver les responsables. "Nous ne voulons pas laisser passer des pollutions de ce type", assène l'échevin.

Qui, dans la Sennette, ne sont malheureusement pas rare. En janvier 2020, c'est une pollution aux billes en plastique qui avait empoisonné le cours d'eau. Ces billes ont été retrouvée sur 7 kilomètres le long des berges de la Sennette en aval du zoning de Feluy et ont persisté durant de longs mois dans l'environnement.