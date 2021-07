L'entreprise Total Petrochemicals Feluy a réagi ce vendredi aux informations communiquées la veille par la ville d'Ecaussinnes. Elles étaient relatives aux pollutions par des rejets de billes en polymère dans la Senette. La procédure de révision des conditions du permis d'exploitation est, selon l'entreprise pétrolière, un processus normal dans le cadre de permis d'exploitation qui portent sur une période de 20 ans.

"Nous en avons pris connaissance en date du 16 juin 2021 et c'est en collaboration avec les autorités que nous y répondrons", a indiqué la société, qui a par ailleurs souligné que "les points d'amélioration et de contrôles cités dans le communiqué sont aujourd'hui déjà majoritairement en application et que Total Petrochemicals Feluy n'a pas attendu cette proposition de révision des conditions de permis pour les mettre en place et ce en collaboration avec ces partenaires logisticiens, Katoen Natie, Vos Logistics et Feluy Service Centre."

Pour rappel, mes instances d'Ecaussinnes ont indiqué jeudi que les entreprises concernées verront les conditions de leurs permis d'exploitation modifiées afin d'encadrer beaucoup plus drastiquement leurs activités, comme l'imposition d'équipements supplémentaires, des mesures de contrôle, le nettoyage des voiries et abords.