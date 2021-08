Presque un mois après les inondations en Belgique, le gouvernement wallon s’active afin de répertorier les citoyens touchés directement, ou indirectement, par les intempéries. Des communes de la région du Centre ont d’ailleurs été admises au Fonds des Calamités pour bénéficier des aides financières débloquées. Écaussinnes est l’une d’entre elles.

En dehors des dégâts causés par l’eau, la perte de contenu et des hydrocarbures des citernes à mazout ont parfois causé de gros dégâts sur des espaces publics et des propriétés privées sans qu’il ne soit plus possible de déterminer l’origine des pollutions. C’est pourquoi le gouvernement wallon vient de décider de débloquer la somme de deux millions d’euros pour venir en aide aux sinistrés.

La commune d’Écaussinnes encourage donc ses citoyens impactés à se manifester. "Tout citoyen, entreprise ou pouvoir public lésé peut adresser une demande de prise en charge de cette pollution auprès de sa commune", explique l’administration. "Ne sont visées que les pollutions qui ne sont pas couvertes par les assurances, car l’auteur de la pollution ne peut pas être identifié. Le Gouvernement a prévu que les communes centraliseront les demandes et que la SPAQUE aidera les communes à disposer rapidement d’experts sols agréés pour faire un diagnostic de la pollution et déterminer rapidement les actions à prendre pour stopper toute aggravation des pollutions."

Dès lors, si vous êtes propriétaire d’un bien ayant subi, à la suite des récentes inondations, une pollution aux hydrocarbures dont l’origine est inconnue, il est possible de le signaler à l'administration communale via l’adresse mail, environnement@ecaussinnes.be. Le signalement devra contenir le numéro de la parcelle cadastrale concernée, les coordonnées, une brève description de la pollution avec photo à l’appui.

Ces informations doivent parvenir à la commune le plus rapidement possible afin d’obtenir une aide dans les plus brefs délais, mais surtout d’éviter une aggravation des pollutions.