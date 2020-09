Besoin d'une ambulance dans la Cité du Gille? Si vous comptez sur les services des pompiers, mieux vaut se casser la pipe en semaine, entre 6 et 18 heures. En dehors ces horaires, il faut nécessairement se rabattre vers une société privée. Mais ça, c'était avant.

"J'ai eu de très bonnes nouvelles du président de la zone de secours Eric Thiébaut et du commandant Baudouin Vervaeke", se réjouit le bourgmestre de Binche Laurent Devin. "Nous allons pouvoir désormais rencontrer les demandes et obligations en matière de secours avec un service ambulance à notre caserne de pompiers qui tournera 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24. Dès le mois de novembre, un service public pourra gérer ce service ambulance en tout temps."