La famille Pattyn avait émis un recours auprès du gouvernement wallon.

Le dossier de la porcherie de Ronquières, très suivi dans la région de Braine-le-Comte et Ecaussinnes, aurait dû trouver son issue dans quelques jours. Une décision était attendue pour la fin du mois de mars quant au recours émis par la famille Pattyn, porteuse de ce projet. Mais la pandémie du Covid-19 est venue contrecarrer les plans initiaux.

Réuni ce lundi après-midi et ce mardi, le gouvernement wallon a en effet décidé de suspendre une série de procédures et de décisions jugées non-urgentes. L'annonce n'a pas encore été officialisée mais elle le sera dans les prochaines heures. Cette suspension de certains dossiers en cours permettra non seulement de se concentrer sur les mesures importantes liées à la crise sanitaire mais aussi de pallier à la diminution des effectifs dans les cabinets ministériels.

Le ministre de l'aménagement du territoire Willy Borsus (MR) et la ministre de l'environnement Céline Tellier (Ecolo) avaient été saisis par la famille Pattyn en décembre 2019. Via un recours, les agriculteurs ont souhaité s'opposer à la décision du collège communal de Braine-le-Comte de refuser la demande de permis émise. Les deux ministres disposaient d'un délai de 75 jours à dater de la réception du recours pour notifier leur décision. Ce délai se voit donc être rallongé d'une durée indéterminée jusqu'à présent.

Pour rappel, le projet qui prévoit la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement de 1800 porcs avait été déposé une première fois en 2017. Il avait cependant immédiatement provoqué une levée de boucliers. En février 2018, la Ville de Braine décidait d'un refus. Un recours avait été émis par les demandeurs du permis mais le ministre Carlo Di Antonio avait confirmé la position de la Ville. Deux ans plus tard, il appartient désormais à ses deux successeurs de trancher pour ce recours de la nouvelle demande de permis.