L'issue est donc la même que lors de la précédente demande de permis.

Après une longue attente et des délais prolongés par la crise du Covid-19, le couperet est enfin tombé. La demande de permis pour le projet de porcherie industrielle à Ronquières ne sera pas acceptée. Le recours de la famille Pattyn, porteuse du projet, devant le gouvernement wallon vient d'être rejeté par la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo) et par le ministre de l’aménagement du territoire, Willy Borsus (MR).

"Les ministres ont donc confirmé notre décision du 26 novembre 2019 en précisant que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est lacunaire", commente Léandre Huart (Braine), échevin en charge de l'urbanisme. "Il manquait des éléments pour certains aspects comme le bruit, le bien-être animal et surtout pour l'épandage. Ce sont les points encore trop flous qui ont été mis en avant et qui expliquent le refus."

Dans un arrêté de 26 pages, les deux ministres justifient en effet leur décision par des arguments liés à la qualité du bien-être animal, aux aspects urbanistiques et paysagers, aux nuisances sonores ou encore à l'épandage de lisier aux abords d’une réserve Natura 2000. Malgré les modifications et adaptations du projet, l'issue est donc la même qu'en mai 2018.

Bis repetita

Il y a deux ans, le ministre Carlo Di Antonio (cdH) avait déjà rejeté le recours d'une précédente demande de permis. La famille Pattyn s'était tournée vers le Gouvernement wallon suite au refus de la Ville de Braine-le-Comte d'octroyer le permis demandé. Ce scénario s'est répété le 26 novembre dernier avec un nouveau désaccord du Collège communal brainois sur une seconde demande de permis émise en juillet 2019. Ce qui a entraîné un autre recours dont on vient d'apprendre le dénouement.

Le projet de la famille Pattyn consistait en la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement pour 1 800 porcs à la rue du Tombois. La demande de permis comprend également les équipements nécessaires à l'alimentation de ces animaux. A savoir notamment un hangar de stockage de 1500 tonnes de pommes de terre, un hangar de stockage de 700 tonnes de céréales ou encore la création d'un forage pour capter de l'eau souterraine à hauteur de 8 000 m³ par an.

Le groupe Ecolo de Braine-le-Comte s'est réjouit quant à lui de cette décision. "Il faut souligner que cette victoire face à ce projet d’un autre âge est avant tout le résultat d’une importante et longue mobilisation citoyenne. Elle est le fruit de nombreuses années de lutte qui, s’il elle n’avait pas existé, aurait probablement laissé libre cours à ce type de projet. Nous nous félicitons que le Gouvernement wallon ait pris ses responsabilités et conforte ainsi le projet de société fort aux écologistes."

"Nous avons relevé dans l’arrêté les arguments que nous défendions depuis le début, à savoir les risques importants de pollution des nappes phréatiques et des cours d’eau, vu la configuration géographique, en cas de "sur fertilisation" en azote ammoniacal, ces constituants présentent des risques pour l’environnement, les impacts sur le paysage en zone touristique, la mobilité dans les campagnes avec un charroi très important et le bien-être animal difficilement respecté dans le projet", commente de son côté le groupe Ensemble. "Le comité de défense a fait un énorme travail, présentant à la Région wallonne un dossier complet et argumenté."

Pour la famille Pattyn qui essuie un nouvel échec, trois options se présentent désormais à eux : tenter de casser le recours via le Conseil d'Etat, redémarrer le projet à zéro en introduisant une nouvelle demande de permis ou baisser définitivement les bras.