À Bruxelles, le port généralisé du masque est désormais levé depuis ce mercredi. Il reste obligatoire dans les lieux très fréquentés, comme les commerces et dans les transports en commun, mais il est maintenant exclusif à certaines situations particulières. Depuis, plusieurs bourgmestres en Wallonie et en Flandre ont exprimé leur souhait d’assouplir l’obligation du port du masque.

Et dans la région du Centre, où en est-on ? Il faut savoir qu’il n'est plus obligatoire partout en extérieur depuis le 1er octobre 2020. Le masque restait cependant obligatoire aux alentours des écoles, ainsi qu’aux arrêts de bus et dans les artères commerçantes. Des arrêtés du gouverneur toujours en application. "Les communes sont tenues de respecter ces arrêtés à la lettre", explique Benoît Friart, bourgmestre du Roeulx. "Celui sur les écoles, et ses abords, prend fin au dernier jour de juin. Je suppose qu’il sera revu afin d’être adapté à la situation sanitaire actuelle. Nous suivrons les recommandations."

Toutefois, concernant le centre-ville, la décision revient cette fois au responsable de la commune, par l’intermédiaire de son bourgmestre. Alors que certaines communes, comme celles de Seneffe et Écaussinnes par exemple, n’impliquaient pas d’obligation dans ses rues, d’autres l’avaient imposé. "Le virus circule toujours, même si son incidence est moindre grâce notamment à la vaccination", informe le bourgmestre de Braine-le-Comte, Maxime Daye. "La prudence, la distanciation, le masque restent de mise. Cela étant, j’évaluerai constamment la situation pour poursuivre ce retour à la vie normale."

Une prudence qui se retrouve dans les discours de toutes les autorités communales du Centre. "Nous avions fait le choix d’obliger le masque sur la Grand-Place par exemple, ou encore à la rue Grande", déclare Benoît Friart. "Il le restera jusqu’à la fin juin. Nous réévaluerons la situation pandémique à ce moment, pour assouplir la mesure. Il faut rester prudent. Tout le monde n’est pas encore vacciné. Il faut fournir un dernier effort avant de commencer à retrouver une vie normale."

Certains bourgmestres ont toutefois décidé d’assouplir le port du masque dans certains endroits. C’est le cas du parc de Mariemont, situé sur les communes de Manage et de Morlanwelz. "Si on veut pouvoir contrôler cette pandémie, et le ras-le-bol de la population, il faudra petit à petit accepter de changer quelques mesures", explique le bourgmestre de Morlanwelz, Christian Moureau. "Les habitants ont du mal à comprendre qu’en aout, les masques ne seront plus obligatoires dans des festivals de 75 000 personnes. Alors qu’au mois de juin, se promener seul dans une ville requiert de porter le masque. Dans le parc de Mariemont désormais, chacun peut faire ce qu’il veut concernant le masque : le porter, ou non."

Et à Manage, le port du masque sera moins restrictif dans les prochains jours. "Nous avons décidé de ne plus l’imposer aux abords de bâtiments, ou d’espaces publics, excepté les commerces. Simplement, lorsqu’il y a un rassemblement, et que la distanciation sociale n’est pas possible, nous demandons de porter le masque. Et le reste du temps, les habitants ont le choix", confie le bourgmestre, Bruno Pozzoni.

Une réunion entre les différentes autorités communales de la région pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines pour déterminer la suite des évènements concernant le port du masque dès cet été. En attendant, la prudence est de mise…