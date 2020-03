Les communes d'Ecaussinnes, Manage, Estinnes ou Mons sont impactées.

Si vous habitez du côté d'Ecaussinnes, Estinnes, Manage, Erquelinnes, Merbes-le-Château ou Mons (zone 2, 3 et 5), vous avez constaté que vos sacs poubelles n'ont pas été collectés ce lundi matin. De nombreuses perturbations sont en effet à déplorer dans les collectes Hygea du jour suite à un arrêt de travail spontané de la part des travailleurs.

"Le développement de la pandémie Covid-19 a engendré de l’inquiétude chez les travailleurs d’Hygea malgré les mesures préventives prises par l’intercommunale", explique l'intercommunale Hygea. "Certains collaborateurs du Département collecte en porte-à-porte ont par conséquent décidé d’arrêter le travail spontanément ce matin. Cela a entraîné des perturbations dans les collectes de ce lundi 16 mars."

Hygea informera au plus vite les citoyens de l’évolution de la situation et de l’éventuelle organisation de collectes de rattrapage sur son site internet et sa page Facebook. "Nous nous employons à rétablir la situation qui dépend de l’effectif réellement disponible."

Communes concernées par les collectes en porte-à-porte de ce lundi 16 mars :