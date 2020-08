Un report du carnaval n'est pas envisageable à Binche. Mais des festivités alternatives pourraient être étudiées si besoin.

À deux semaines près, le carnaval n'aurait pas pu se tenir à Binche. Le coronavirus s'est abattu sur la Belgique juste après que les Gilles ont lancé leurs oranges. Depuis, la maladie a pris ses quartiers. Tant et si bien que les autorités binchoises viennent d'annuler l'organisation de plusieurs événements comme les Fêtes de Septembre et la course cycliste Binche-Chimay-Binche. Ces deux rendez-vous sont traditionnellement incontournables dans la Cité du Gille. L'annonce de leur annulation a sonné comme un coup de tonnerre. Mais c'est un véritable cataclysme qui serait soulevé si les mesures sanitaires devaient également empêcher la tenue du prochain carnaval.

Pour l'heure, les Gilles dans leur habit de lumière sont attendus sur les pavés binchois le 16 février. Tout le monde espère que d'ici là, la page du coronavirus aura pu être tournée. Mais si d'aventure les mesures sanitaires empêchaient toujours les grands rassemblements, la situation serait compliquée à Binche. Une chose est sûre, les Gilles ne sortiront pas un autre jour que le Mardi Gras.