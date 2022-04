L’installation de la fibre optique à Morlanwelz passe à l’étape suivante. Des agents Proximus s’étaient déjà rendus dans l’entité en octobre et novembre derniers afin de prendre en photo les façades des maisons de Morlanwelz, Carnières et Mont-Sainte-Aldegonde afin de définir si une installation aérienne ou souterraine des câbles allait être réalisée. Les agents d’Unifiber se chargeaient quant à eux d’observer le terrain. Tout ce travail a permis d’aboutir à la seconde étape de la pose de la fibre optique cette semaine.

Les premiers coups de pelle ont en effet été donnés cette semaine et se poursuivront pendant de nombreux mois. "Le premier coup de pelle a été donné sous le soleil, dans la commune de Morlanwelz", annonce la société Unifiber. "Cela marque le début du deuxième chantier de déploiement de la fibre. Il sera réalisé avec le sous-traitant APK Group durant les 14 prochains mois pour connecter les habitants à la vitesse de la fibre."

A terme, cette installation de fibre optique permettra aux opérateurs de l’inclure dans leurs offres. Elles offriront aux habitants la possibilité de bénéficier d’une connexion plus facile et rapide. A noter que lorsque la pose des câbles se fait par voie souterraine, les trottoirs seront reconstruits au frais de la société.

Pour rappel, les premières communes connectées seront situées le long de la dorsale wallonne et dans le Brabant wallon. Unifiber dispose d'un budget de plus de 800 millions d'euros pour les dix prochaines années afin de construire et connecter les foyers et entreprises à ce réseau du futur. Cela représente la création d'une trentaine d'emplois directs et de plusieurs centaines d'autres indirectes. Ces investissements renforcent également le plan de relance de la Wallonie dans lequel figure la transformation numérique, avec un accent tout particulier mis sur la connectivité.