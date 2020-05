La séance de ce lundi soir était pour le moins particulière.

Douze semaines après la dernière séance officielle, les élus de Braine-le-Comte étaient à nouveau réunis ce lundi soir pour 3h30 de débat démocratique. Mais pas question pour le moment de se rassembler physiquement. Chaque échevin et chaque conseiller communal était connecté via vidéo-conférence depuis son domicile pour assister à ce conseil communal 2.0, retransmis qui plus est en direct sur Facebook. Seuls le bourgmestre, le directeur général et un conseiller Ecolo se trouvaient dans les locaux de l'hôtel de ville.

Ils l'étaient pour une bonne raison puisque Eric Berteau (Ecolo) devait prêter serment pour reprendre officiellement le siège de sa co-listière Lara Querton. Cette dernière avait annoncé il y a deux mois qu'elle quittait son poste suite à un déménagement dans une autre commune. Et petite particularité, suite à un jeu de chaise musicale rythmé par trois précédents départs et plusieurs refus de siéger, Eric Berteau figurait en... huitième position sur la liste des suppléants Ecolo, soit le treizième score de son clan aux élections d'octobre 2018.

Pour cette prestation de serment, le bourgmestre, le directeur général et le nouveau conseiller n'avaient pas d'autre choix que de se réunir physiquement, afin de respecter la loi. Équipé d'un masque et séparé de plus d'1,5 mètre, le bourgmestre Maxime Daye a donc accompli cet acte pendant que le reste de l'assemblée observait la scène par webcams interposées.

Dans la foulée, la magie d'internet et de la vidéo-conférence ont permis au conseil communal d'assister à une interpellation citoyenne virtuelle. André Wins, habitant d'Henripont, souhaitait interpeller les élus brainois quant à la dangerosité de la traversée de son village.

Un petit bilan de la crise

Avant de suivre un ordre du jour classique, le bourgmestre souhaitait également faire le point sur les mesures réalisées dans le cadre de la crise du Covid-19. Il en a profité pour donner quelques chiffres afin d'illustrer le travail effectué. Par exemple, le numéro gratuit 0800/1.7090, mis sur pied le 16 mars, a reçu en moyenne 100 appels par jour avec des pics à 350 appels.

En matière de masques, citons notamment 3 000 masques KN95 acquis grâce à un mécène pour le personnel soignant, près de 40 000 masques chirurgicaux distribués via l'Aviq et la plateforme fédérale, une trentaine de couturiers qui ont créé plus de 3 000 masques ou encore un achat de 30 000 masques en tissu qui ont été distribués ce dimanche. La sécurité était aussi à l'heure d'un premier bilan. La Zone de Police de la Haute Senne a multiplié les contrôles. A ce jour, 115 PV pour non-respect du confinement ont été dressés.