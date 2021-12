Celui-ci prévoit explicitement le reboisement du site.

Ce n'est qu'un avant-projet, à ses prémisses, qui n'a pas encore été présenté officiellement. Mais l'idée de construire un nouveau quartier de 400 logements à Morlanwelz, dans le cadre d'une reconversion du terril Sainte-Henriette, fait déjà beaucoup parler, et pas qu'en bien. Les défenseurs de l'environnement, qui aimeraient voir la nature reprendre ses droits une fois que l'exploitation des ressources minières sera terminée, sont déjà vent debout.

C'est le cas de Natagora et de sa régionale Haute Sambre et Haute Haine. "Le terril est bien connu de nos membres et notre groupe est très attaché à sa conservation", réagit l'association naturaliste. "En effet, de nombreuses espèces faunistiques sont présentes, dont plusieurs figurent sur la liste rouge des espèces menacées en Wallonie. Au niveau de la flore, on constate une végétation abondante et diversifiée. Outre la possibilité qu'elle offre à la biodiversité de se développer, la large zone forestière inscrite au Plan de secteur présente des atouts non négligeables en termes d'absorption de CO2, élément dont il est crucial de tenir compte à notre époque."