Il y a du nouveau dans le dossier du Plateau de Bellecourt. Le lundi 17 mai, la commune de Manage a procédé à la signature des conventions de reprise de voiries et d’échange de terrain avec le promoteur Groep Huyzentruyt. Elle est le fruit d’un travail de longue haleine réalisé conjointement par les échevins de l’Enseignement et de l’Urbanisme en collaboration avec le bourgmestre. "Les modalités de reprise de voiries par la commune de Manage ont donc été définies pour ce périmètre qui n’a pas encore fini de se transformer", expliquent les autorités manageoises. "En parallèle, les modalités de l’occupation du terrain de l’école actuelle ont été fixées jusqu’à ce que la nouvelle infrastructure scolaire soit opérationnelle."

Pour rappel, il y a plus de 12 ans, un périmètre de remembrement urbain pour la construction de logements avec la création de voiries sur le plateau de Bellecourt a été accepté par le conseil communal de Manage. Depuis, des dizaines de maisons ont déjà poussé sur le terrain. Le promoteur en charge de ce projet d’envergure, a pour mission de construire d’ici 2023, plus de 300 logements.

Sur place, un établissement scolaire accueille déjà un peu plus de 100 élèves, mais il ne répond plus à la demande au vu des projets annoncés. La commune s’est donc tournée vers ce vaste terrain pour la construction d’une toute nouvelle école qui remplacera l’établissement actuel. "Cette future école pourra accueillir jusqu’à 200 élèves avec plus de trois classes maternelles et six classes primaires", ajoutent les autorités. "Ce sera un établissement moderne avec un local informatique, un local didactique spécial, une bibliothèque de quartier ainsi qu’une salle de sport qui permettra aussi de désengorger les nombreuses demandes des clubs sportifs manageois."

Pour mener à bien ce projet, la commune de Manage a désigné l’intercommunale IGRETEC. Le projet est actuellement à sa sixième phase qui en compte neuf au total. Le projet est donc en bonne voie !