De nombreuses questions et incertitudes persistent. Le 17 et 18 mai, les riverains de la rue de l’Avedelle et de la rue Delval étaient invités à consulter une vidéo de présentation d’un projet de lotissement. Le promoteur Simon Invest a, en effet, pour ambition de construire 40 maisons unifamiliales et 10 logements collectifs au sein du quartier. Ce n’est pas la première fois que le promoteur tente un projet sur ce terrain de deux hectares, puisqu’en 2019 déjà, le conseil communal s’était dressé contre le premier modèle.

À la surprise générale, la société était venue avec un nouveau projet. À l’annonce, le comité de riverain avait déjà manifesté son mécontentement face à la renaissance du dossier. Et la vidéo de présentation n’a toujours pas convaincu. "Nous avons tous discuté ensemble au sein du comité, et nous partageons le même sentiment", déclare Julie Defreyst du comité. "Il n’y a de nouveau rien de très concret. Il y a des plans, certes, mais rien ne nous assure que ce seront ces plans qui seront utilisés, car il n’y a aucune trace nulle part. On aurait préféré qu’il vienne avec un projet bien ficelé. On a été étonné de voir une telle proposition, et finalement, on n’est toujours pas invité autour de la table."

Et c’est là le plus grand reproche. Les interactions avec le promoteur sont compliquées depuis le premier projet, et la situation ne s’améliore pas. "Nous sommes tous conscients qu’il s’agit d’une zone à bâtir, et qu’un jour, il y aura quelque chose à cet endroit", explique Julie Defreyst. "Nous ne sommes pas contre ça, nous constatons simplement que le projet ne correspond pas au côté rural de notre village. Et aucun pas en avant n’est fait vers nous. Il y a des points sur lesquels nous sommes intransigeants, mais d’autres qui peuvent être totalement discutés."

D’autant plus que, pour le comité, quelques changements ont été effectués de la part du promoteur dans les plans. "Le projet initial prévoyait une voirie totalement inadéquate. Ici, nous avons vu que nous avons été entendus, mais on a peur que ça soit pour noyer le poisson. La preuve, c’est que notre principale demande était d’adapter l’immeuble à appartements… et il se trouve toujours là." La question de la récupération des eaux usagées a également été pointée du doigt, à cause des inondations déjà fréquentes dans le quartier. Les riverains craignent une saturation plus rapide, avec avènement d’un tel projet.

C’est pourquoi le comité de riverains laisse la porte ouverte à une discussion avec Simon Invest. Mais pour les habitants, le dialogue risque d’être compliqué au vu des antécédents. "J’ai bien peur que l’histoire de 2019 se répète. J'ai l'impression qu'on est reparti dans le même schéma…", termine Julie Defreyst.