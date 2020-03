Une soixantaine de logements pourrait être construite au bout de la rue Grégoire Wincqz.

Le quartier des Carrières, à Soignies, pourrait bientôt changer de visage. Une soixantaine de logements sociaux devraient en effet y voir le jour dans les prochaines années. C'est en tout cas le souhait de la Société wallonne du logement. La demande de permis a été émise en août 2019. Mais la décision de son octroi (ou non) devrait tomber dans les prochains jours.

"A l’heure actuelle, le dossier est toujours à l’instruction auprès du Fonctionnaire délégué de Charleroi", confie Günther Pauls, attaché à la communication au sein de la Société wallonne du logement. "Le dossier a été transmis par la Ville de Soignies vers le fonctionnaire délégué en date du 19 novembre 2019. Nous attendons désormais la décision."

Prévu au bout de la rue Grégoire Wincqz sur un terrain de 3 hectares abandonné, cet important projet prévoit en effet la construction d'une trentaine de maisons unifamiliales mitoyennes et d'une trentaine de logements intermédiaires ou collectifs avec l'implantation possible d'un équipement pour la petite enfance (une crèche).

Ce projet de logements sociaux prévoit aussi évidemment la création de voiries : une voirie de desserte locale qui permettra de boucler le réseau viaire du quartier ainsi qu'une voirie résidentielle comprenant un espace partagé de jeux et de rencontre.

Il a également la volonté de préserver aussi une importante zone verte et développe un maillage de chemin et sentiers mettant en relation la nouvelle urbanisation avec son voisinage direct. Il sera réalisé en deux phases : la voirie résidentielle avec la construction de maisons unifamiliales d'une part et la voirie de desserte locale avec le logement collectif d'autre part.

Les échéances n'ont pas encore été fixées mais le projet pourrait débuter sa phase concrétisation en 2021. La Société wallonne du logement devrait par la suite rendre la main à Haute Senne Logement pour la commercialisation et/ou la location des bâtiments.