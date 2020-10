Il y a quelques jours, la société Baliwind obtenait le feu vert de la Région wallonne pour la construction d’une puissante centrale électrique TGV (turbine-gaz-vapeur) dans le zoning de Seneffe-Manage, sur un terrain situé entre la N27 et la N59. La production électrique nette de la future centrale est estimée à 5 133 GWh/an, soit l'équivalent de 26% de la production de la centrale nucléaire de Tihange.

Le projet est donc faramineux. Comme souvent dans ce genre de projets d’envergure pourtant, convaincre les riverains du bien fondé de pareilles installations n’est pas une mince affaire. De nombreux riverains des communes de Manage et de Seneffe ont déjà manifesté leur opposition, faisant état des répercussions du projet sur leur santé. La centrale évacuera en effet plus d’1,2 million de tonnes de CO2 par an. Ils s’inquiètent également des nuisances sonores et d’une possible pollution des eaux.