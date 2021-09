U.P.

Depuis ce 1er septembre, des panneaux d'affichage jaune sont apparus sur la chaussée de Bruxelles à Braine-le-Comte, à hauteur du magasin Mr Bricolage. Ceux-ci annoncent un projet d'aménagement d'un nouveau recyparc, qui remplacera celui de la rue des Frères Dulait actuellement en fonction et dont le permis d'exploitation arrive à échéance.

L'accessibilité et la capacité de ce recyparc ne sont plus adaptés aux usages contemporains concernant le tri des déchets. Depuis plusieurs mois, la commune de Braine-le-Comte et l'intercommunale de gestion des déchets InBW, à laquelle adhère la commune, réfléchissent à une solution alternative.

Et la volonté commune est donc d'implanter un nouveau recyparc le long de la N6. Les conteneurs seraient situés à l’arrière du magasin "Monsieur Bricolage". L’accès au site se ferait le long du RAVeL et une zone de stationnement, située derrière les habitations de la chaussée de Bruxelles, précèderait les conteneurs. Situé en partie sur une zone d'habitat et en partie sur une zone agricole, compris dans un périmètre couvert par le Schéma de Développement Communal, une dérogation sera nécessaire pour l'installation de l'équipement.

" L’implantation a été réfléchie de manière à permettre aux véhicules des particuliers d’effectuer une boucle sur le site afin de fluidifier la circulation sur et aux abords du Recyparc. Cette disposition, le long d’un grand axe routier, rend également le parc à conteneurs plus accessible. L’adaptation au niveau de la voirie et du carrefour est donc déjà envisagée", communique la Ville de Braine-le-Comte. La création d'une nouvelle voirie communale est également prévue.

Une demande de permis unique a été introduite par l'intercommunale InBW. Dans ce cadre, l'enquête publique visant à informer la population de ce projet débutera ce 6 septembre et se clôturera un mois plus tard, le 6 octobre. Durant cette période, le dossier pourra être consulté chaque jour ouvrable de 9 à 12h00 auprès du Service Environnement (Grand-Place 39 à Braine le Comte).