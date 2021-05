En février dernier, Nicolas Soupart partageait ses inquiétudes dans nos colonnes. À l’époque, une enquête publique était en cours en vue de permettre la construction de 16 maisons unifamiliales à l’entrée du bois de Besonrieux. Plusieurs riverains du quartier, et plus précisément de la rue Emile Vandervelde, s’étaient mobilisés afin de préparer des arguments susceptibles de faire mouche auprès des autorités communales.

Celles-ci seront en effet amenées à se prononcer sur le dossier. Une première étape sera franchie ce mardi puisque les résultats de l’enquête publique et du point relatif à la voirie communale, qui devrait être modifiée, seront présentés au conseil communal. On sait d’ores et déjà qu’un avis simple sera sollicité auprès du fonctionnaire délégué de la Région wallonne pour des raisons d’écarts du projet au guiche communal d’urbanisme.

Les riverains entendent évidemment suivre avec attention des premiers échanges. "On espère pouvoir rassembler quelques personnes afin de manifester notre présente en amont de la séance publique, pourquoi pas avec quelques pancartes. On espère que plusieurs personnes répondront présentes", confirme Nicolas Soupart. "Dans ce genre de dossiers, c’est bien souvent le pot de fer contre le pot de terre."

Le bois de Besonrieux reste probablement l’une des dernières zones boisées de l’entité d’Houdeng. La préserver est donc primordiale, pour les riverains. Si le projet immobilier venait à voir le jour, un déboisement s’imposerait nécessairement, comme cela avait déjà été le cas il y a quelques années pour permettre la construction de nouvelles habitations. Les riverains espèrent pouvoir compter sur les autorités pour défendre cette zone verte, comme annoncé dans le projet de ville 2050.

Du côté des riverains, on craint notamment une augmentation drastique de la densité de population et donc du trafic, des nuisances importantes tout au long du chantier, qui pourrait s’étaler sur plusieurs années puisque le projet pourrait être scindé en quatre blocs de quatre maisons et que les premières maisons verraient le jour cette année tandis que les dernières seraient construites en 2024. Enfin, les risques d’inondations seraient renforcés en cas de déboisement.

Pas moins de 273 signatures (à raison d’une seule signature par ménage) avaient été recueillies dans le cadre d’une pétition lancée par Nicolas Soupart. Preuve que les craintes sont partagées.