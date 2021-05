Si le projet n’en est encore qu’à ses balbutiements, les dés sont pour ainsi dire jetés, au regard des riverains du quartier et de la rue Emile Vandervelde, qui s’opposent à la construction de 16 maisons unifamiliales à l’entrée du bois de Besonrieux. Ce mardi soir, le collège communal a en effet expliqué qu’il ne disposait que de peu de marge de manœuvre pour refuser la concrétisation de ce projet, qui a déjà été revu à la baisse.

"Au niveau du plan de secteur, le projet se situe bien en zone d’habitat et non en zone verte", a insisté l’échevin en charge de l’urbanisme, Pascal Leroy (PS). "Pour pouvoir refuser un projet, il faut des arguments juridiques solides, ce que nous n’avons pas. La première demande du promoteur remonte à juillet 2018 et concernait alors la construction de 14 appartements et de 8 maisons. Un avis défavorable a été rendu et aujourd’hui, le projet est moins important."

S’y opposer est donc compliqué et un manque de motivations légales conduirait à l’introduction de recours, face auxquels la ville n’aurait que peu de chance de gagner. "Le point passe au conseil parce que le projet nécessite une modification de voirie mais compte tenu des avis émis par les services communaux, rien ne justifie un refus du conseil sur ce point", a confirmé Rudy Ankaert, directeur général.

Du côté de l’opposition, on a bien tenté de faire pencher la balance en faveur des riverains, qui avaient manifesté pacifiquement devant le Louvexpo en amont de la séance. "On déboise pour construire des logements qui ne seront pas accessibles à tous et qui sont en dehors de toute ligne de transport en commun. C’est un projet du passé", a souligné Antoine Hermant (PTB). "On est en droit d’attendre autre chose d’un point de vue écologique."

Des propos soutenus par les Humanistes. "C’est un dossier qui illustre parfaitement le genre de nouveaux quartiers que l’on veut désormais éviter et qui dénote avec la volonté de la ville de s’inscrire dans une logique de ville-parc à l’horizon 2050 puisqu’il consiste à grignoter de nouveaux hectares de bois", a regretté Loris Resinelli. Enfin, le MR, par la voix d’Olivier Destrebecq, a regretté ce contre-courant alors que le gouvernement wallon préconise la préservation des espaces verts et souhaite limiter l’étalement urbain.

Fait assez rare que pour être souligné, les Ecologistes, partenaires de majorité, se sont abstenus sur ce point. "Nous comprenons l’émoi car l’on se trouve à l’orée du bois mais rien ne nous permet de refuser ce projet", a conclu Jacques Gobert (PS), soutenant que "la ville n’est pas l’amie des promoteurs" comme en témoignent "les tensions régulières avec eux."