La crise de covid-19 a cependant chamboulé le calendrier, les appartements ne devraient pas être livrés avant la fin du mois de mars 2021.

Si la Strada n’est pas encore sortie de terre, la construction des 96 appartements du Clos des 7 Fontaines avance à grand pas. La crise de covid-19 a cependant forcément ralenti les choses : le chantier, mis à l’arrêt entre le 18 avril et le 15 mai a pu reprendre très progressivement mais les délais initiaux ne pourront être tenus. Le promoteur Wilhelm & Co évoque une livraison de ceux-ci vers la fin mars 2021 au lieu de la fin d’année 2020.

"Les choses ont repris mais les équipes ne peuvent travailler qu’à environ 50% du rythme normal car de nombreuses précautions sont toujours prises", explique Jean-Michel Despaux, COO de Wilhelm & Co. "Au niveau de la commercialisation aussi, les choses ont tourné au ralenti. Nous avons pu finaliser les ventes qui étaient en passe d’aboutir mais durant deux mois, aucune nouvelle démarche n’a été entreprise. Heureusement, aujourd’hui, tout redémarre et on sent l’envie chez les gens."