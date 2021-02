Le projet, entamé il y a plus de dix ans, n’est toujours pas devenu réalité.

La Strada verra-t-elle le jour ? La question est sur toutes les lèvres depuis plus de 10 ans déjà et pourtant, à ce jour, personne ne semble détenir la réponse. Pas même la ville de La Louvière ou le promoteur, Wilhelm&Co. Et pour cause : la procédure de « sonnette d’alarme », prévue dans la convention que les deux partenaires ont signée, vient de solder par un échec. Plus que jamais, le spectre d’une longue et impayable procédure judiciaire sembler planer au-dessus de leurs têtes.

"Cette procédure de sonnette d’alarme, prévue par notre convention, ne pouvait être enclenchée qu’une seule fois par l’un des deux partenaires et permettait que l’on se remettre autour de la table pendant trois mois, sans que le compteur ne continue de tourner", explique Jacques Gobert (PS), bourgmestre. "Les trois mois sont désormais bien terminés et aucun accord n’a pu être trouvé." Dans une volonté d’aboutir, les échanges s’étaient même poursuivis un peu plus longtemps.