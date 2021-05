Le télétravail est devenu la norme depuis la crise sanitaire en Belgique. Une connexion internet fluide et stable est donc encore plus nécessaire qu’avant. Que ce soit pour les travailleurs ou les étudiants, elle est indispensable. Dans ce contexte, la fibre optique semble avoir de nombreux avantages.

Cette technologie haut débit répond à l'augmentation exponentielle du trafic de données tant pour les clients résidentiels que professionnels. Elle permet par exemple à tous les membres de la famille de surfer, regarder des vidéos en streaming et jouer en ligne simultanément, sans latence ni perte de qualité.

"Le trafic de données augmente, dû à l’utilisation grandissante des services digitaux comme les vidéos, les applications dans le cloud et l'Internet des Objets", explique l’opérateur Proximus. "Pour préparer son infrastructure aux besoins futurs de ses clients, Proximus a décidé d’accélérer son plan d’investissement dans la fibre. L'ambition est de connecter 2,4 millions de maisons à la fibre optique (permettant des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1 GIGA par seconde) d'ici 2026."

Actuellement, elle est disponible dans 26 villes de Belgique. Et celle de Soignies devrait elle aussi en profiter ! Plusieurs habitations de la commune possèdent déjà la fibre optique, mais Proximus voit plus loin. Devenu obsolète, l’actuel réseau va donc être renouvelé. "Pour réaliser l’installation de la fibre optique, quelques technicien.ne.s Proximus se présenteront au domicile de certain.e.s citoyen.ne.s", écrit la Ville. "Ces derniers.e.s réaliseront des mesures et plusieurs photos des installations présentes.L’opérateur Proximus nous précise également que les mesures sanitaires seront respectées pour protéger la santé de chacun.e."

À l’heure d’écrire ces lignes, les travaux ne sont pas encore programmés du côté de Proximus. Mais la fibre à Soignies est en tout cas envisagée ! Affaire à suivre…