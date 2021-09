Benjamin Chiem défendra la Belgique à la finale internationale francophone de "Ma Thèse en 180 secondes".

"Ma Thèse en 180 secondes" est un concours durant lequel des doctorants de différentes universités présentent, en trois minutes, un exposé de vulgarisation clair, ludique et convaincant de leur thèse. Le but de l'exercice: informer le grand public de la richesse et de l’intérêt des recherches scientifiques et aider les doctorants à parler de leurs travaux.

Six universités de Belgique francophone y participent. Lors de la finale belge en juin dernier, c'est un Binchois qui s'est distingué: Benjamin Chiem, doctorant à l'UCLouvain, a séduit le jury avec sa présentation intitulée: "Les réseaux sociaux et votre cerveau: des cousins mathématiques!", adaptation grand public de sa thèse intitulée "Interweaving Structure and Function in Human Brain Network", ou "relier et les structures et fonctions dans les réseaux cérébraux humains". "Ça fait très pompeux et complexe, mais l'idée de base de ma thèse est d'étudier les réseaux", explique le jeune scientifique.

"Un réseau, c'est un objet mathématique composé d'éléments connectés par des liens. C'est très abstrait, mais en fait il y a des réseaux partout: le réseau routier, les réseaux de télécommunication…" Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces réseaux, plusieurs outils mathématiques ont été développés. La thèse de Benjamin Chiem consiste à déterminer si on peut appliquer ces modèles au cerveau humain.

"C'est un réseau très compliqué, composé de neurones, connectés par des liens. Les mathématiques développées pour d'autres types de réseaux, sociaux notamment, peuvent être appliqués pour étudier le cerveau et en tirer de l'information et peut-être un jour faire avancer la recherche en neurosciences."