Habitué des salles prestigieuses, le musicien ostendais s'est laissé attirer au Kursaal en 2003, au bonheur des Binchois.

La mort d'Arno laisse un grand vide sur la scène belge, particulièrement pour une salle comme l'Ancienne Belgique, qui était devenue comme une deuxième maison et que le musicien d'origine ostendaise remplissait en un claquement de doigt. Mais Arno était un artiste qui ne renâclait pas à jouer "en province", comme à Binche. Le 28 mars 2003, entre la sortie de ses albums Charles Ernest et French Bazaar,, il a illuminé de sa présence le Kursaal de Binche. A l'époque, la toute jeune ASBL "Un Soir à Binche" (USAB) avait signé un joli coup en faisant venir dans la Cité des Remparts cette icône qui retrouvait alors une seconde jeunesse.

"Nous avons voulu utiliser notre expérience dans le domaine pour mettre en musique des concerts avec un impact un peu plus grand qu'auparavant", explique Gino Innocente, un des piliers d'USAB. On venait d'avoir Ozark Henry qui était en pleine explosion et dans la lignée on avait continué avec Arno, qui redevenait iconique et avait pas mal d'actu à ce moment-là. Tout le monde attendait ce concert avec impatience."