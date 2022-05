U.P.

En matière d'éoliennes, la commune d'Estinnes est déjà bien servie. Mais l'intérêt des promoteurs d'énergie renouvelable pour la commune n'est pas rassasié. Sa situation, idéale sur la carte des vents, suscite leur appétit. C'est le cas de l'entreprise anversoise Storm 85.

Celle-ci veut introduire une demande de permis unique de classe 1 en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 7 MW sur le territoire de la commune d’Estinnes. L'entreprise voudrait implanter son parc du côté de la rue de tous Vents, la rue du Saussois et la N562 entre Croix-lez-Rouveroy, Fauroeulx et Peissant. Les éoliennes seraient hautes de 200 mètres.

Dans le cadre de cette demande de permis, une réunion d'information préalable est organisée le 7 juin prochain à 19h au salon communal d'Haulchin, situé Place du Bicentenaire derrière l'église.

Dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’information, chacun pourra émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet, ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d’incidences, en les adressant par écrit au Collège communal d’Estinnes ( chaussée Brunehault 232, 7120 Estinnes) en y indiquant ses nom et adresse, et en envoyant une copie à Storm 85 srl.

Ce projet de Storm 85 n'est pas le seul à l'étude sur le territoire de la commune d'Estinnes. Elawan Energy porte un autre projet de 4 éoliennes s'étendant sur Merbes-le-Château et Peissant. Ce projet fait l'objet d'un recours au conseil d'état par les communes concernées, indique Sud Presse. Concernant ce nouveau projet, le permis ne devrait pas être déposé avant 2023, à l'issue des études d'incidences.

Rappelons qu'Estinnes dispose sur son territoire, au Levant de Mons, du champ d'éoliennes terrestres le plus puissant de Belgique, composé de 11 éoliennes de 7,5 MW de puissance unitaire.