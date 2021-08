U.P.

Si le mois de septembre est celui de la rentrée des classes, c’est aussi celui où on inscrit ses enfants à l’une ou l’autre activité extra-scolaire. Mais qu’existe-t-il comme clubs de sport, mouvements de jeunesse ou structures dédiées à la jeunesse dans ma commune ?

Pour présenter l’ensemble des acteurs du milieu extrascolaire de Braine-le-Comte, Récréa’Braine organise chaque année le Salon de l’Extrascolaire, qui a lieu le dernier dimanche des vacances d’été sur le site de la Maison des Jeunes, dans le parc du Champ de la Lune. C’est l’occasion pour ces acteurs et aux familles d’échanger et de permettre à ces dernières de choisir au mieux l’activité convenant à leurs enfants.

Ce sera aussi l’occasion de (re)découvrir les activités de l’Accueil Temps Libre, une ASBL para-communale qui s’est formée le 1er juillet dernier et qui s’occupe de la gestion du temps d’accueil des élèves pour les écoles communales. Elle intègre différents opérateurs en matière de soutien scolaire, mouvement de jeunesse, bibliothèque, ludothèque, maison de jeunes et ateliers divers (cosmétique, zéro déchet…).

Durant le salon, de nombreuses activités seront proposées : bricolage, jeux géants, essais d’instruments de musique, initiations sportives, etc. Bref, il y en aura pour tous les goûts ce dimanche 29 août et ceux qui ne savent pas comment occuper les enfants après l’école devraient y voir plus clair.