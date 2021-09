110 000 €. C'est la dépense qui vient d'être validée par le conseil communal de Braine-le-Comte pour le placement de fascines, des travaux de curage et de déblaiement par suite des inondations à répétition qui ont frappé l'entité, entre le 4 juin et la mi-juillet.

Mais en dehors de ces dépenses urgentes, que fait la Ville pour se prémunir face à ce phénomène dévastateur de plus en plus récurrent? Deux conseillers communaux, Pierre-Yves Hubaut (Braine/majorité) et Yves Guevar (Ensemble/opposition) ont interrogé le Collège communal. Pourquoi de tels débordements? Les protocoles en vigueur depuis les grosses inondations de 2002 sont-ils toujours suivis? Les actions annuelles préventives ont-elles été exécutées? Le cadastre des lieux sensibles est-il actualisé? Y a-t-il une étude sur les origines des inondations? Quels sont les moyens de prévention? Quid de l'urbanisation?

"Les protocoles mis en place depuis 2002 ont été respectés et adaptés en fonction de la réalité de terrain, à savoir vérification régulière des grilles filtrantes placées en amont de la Brainette, une à trois fois par mois en fonction des saisons et depuis juin plusieurs fois par semaine" a répondu l'échevin André-Paul Coppens.

Le niveau des étangs est contrôlé et maintenu à un niveau inférieur que le prévoit la convention avec leurs gestionnaires, les bassins d'orage sont vérifiés et il n'y a pas eu de problème de pompe, assure l'échevin. "Maintenant, une pompe est calculée pour un gabarit et quand on dépasse le nombre de m³, l’eau passe ailleurs", note-t-il.

Côté prévention, 60 000 € sont dépensés chaque année dans le curage des avaloirs et des fossés. "Le nettoyage du bras de la Brainette et du Sans-Fond, a fait l’objet d’un marché public de 100 000 € en 2020 et 2021, ce qui est du jamais vu pour l’entretien des cours d’eau."

Quant au cadastre, il est tenu à jour et "les précipitations répétitives excessives de ces trois derniers mois ont confirmé une fois de plus le tracé des aléas des inondations" déjà répertoriés.

L'urbanisation, parfois positive

Concernant l'urbanisation, "si certains la tiennent pour seule responsable, dans la plupart des cas étudiés, elle limite les effets négatifs des pluies." C'est par exemple le cas du nouveau parking à l’arrière de la gare, "construit sur une zone de ballast compactée" sous laquelle un bassin d’orage permet de retenir "plusieurs milliers de m³" qui ruisselaient auparavant. Quant aux projets situés sur des zones potentiellement inondables, le Collège communal affirme s'y opposer. "On se bat depuis des années contre un projet urbanistique dans le tournant de la rue de la gare à Hennuyères" rappelle le bourgmestre Maxime Daye.

Pour le futur, plusieurs études sont en cours, notamment pour faire en sorte de retenir au mieux l'eau avant qu’elle n’atteigne le centre-ville de Braine. Mais il faudra prendre patience et prendre le problème des inondations de manière globale: "notre cœur a envie d’agir rapidement, mais la raison impose de ne pas créer des problèmes ailleurs. Nous devons faire des analyses, mais les bureaux d’étude sont débordés. Tous les ingénieurs sont déjà mobilisés (sur les zones les plus sinistrées de Wallonie NDLR) et il faut savoir se mettre dans la file d’attente."

Les inondations, l'affaire de tous

En attendant, tout le monde peut contribuer à son échelle à diminuer les écoulements d'eau. Les agriculteurs peuvent placer des fascines, déplacer des entrées de champ ou border les cultures de zones enherbées. Quant aux citoyens, "ils peuvent mettre en place des actions peu coûteuses et qui protègeront leur bien (sacs de sable, placement de guillotines…). Le service travaux reste à l’écoute des personnes", rappelle André-Paul Coppens.

Enfin, certains habitants peuvent aussi faire preuve de plus de civisme. "Nos cours d’eau charrie de plus en plus des herbes, tailles de haie, compost, branchage...provenant des propriétés longeant ceux-ci. (…) Cela impacte considérablement l’écoulement naturel des pluies."