Cela fait désormais près d'un an et demi que les activités de la gobeleterie Durobor ont cessé et cinq mois que projet de reprise de l'usine sonégienne a été définitivement enterré. A l'époque, la Sogepa (bras financier wallon et propriétaire des bâtiments) n'excluait pas que le site retrouve dans un avenir proche une activité, en rupture avec le secteur de la gobeleterie.

Le Gouvernement wallon et la Sogepa lançaient alors une série d’études pour potentiellement accueillir un nouvel écosystème d’activités économiques. Jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise mais des pistes semblent doucement se dégager. "Afin de permettre d’orienter au mieux le projet de reconversion du site, il y a lieu de mener au préalable une série d’études, notamment au niveau de la pollution", explique la Sogepa.

A ce stade, le processus d’appels d’offres auprès des différents prestataires est toujours en cours. Mais leur nature pourrait bien être différente de l'idée initiale. "Si la volonté est d’accueillir et de développer un nouvel écosystème d’activités économiques, la localisation et la taille du site pourraient permettre également d’accueillir des logements. La Sogepa poursuit donc le travail en collaboration avec la Ville de Soignies."

Pour rappel, la faillite de l'usine Durobor a été prononcée à la fin du mois d'avril 2019. Un projet de relance avec l'engagement de 75 personnes avait été proposé quelques semaines plus tard par un groupe d'anciens travailleurs avec besoin financier entre 10 et 12 millions d'euros pour restaurer l'outil. Mais après plusieurs mois de travail et de nombreuses pistes explorées, les éléments nécessaires à la reprise de l'usine n’ont pas été réunis.

La Sogepa et le ministre Willy Borsus ont expliqué que, malgré l'étude de nombreuses pistes dans la production, le packaging et le recyclage de verre, le projet n'est pas parvenu à déboucher "sur des perspectives de viabilité à moyen ou long terme". Le secteur s'avère en effet très concurrentiel avec l'émergence d'usines de haute technologie dans les pays de l'est et en Turquie.